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В Березе 23-летняя девушка-водитель разрушила павильон с хлебом и скрылась

18.07.2017 - 18:14

Новости Беларуси. 23-летняя жительница города Береза припарковала свою машину в торговом павильоне с хлебом. Это произошло вечером 16 июля.

Как сообщают в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома, девушка не смогла правильно рассчитать скорость движения и при попытке припарковаться заехала в лавку с хлебом. Виновница ДТП убежала, оставив в машине спящего пассажира-мужчину.

Фото: gaibrest.by

В происшествии никто не пострадал.

Утром 17 июля девушка пришла в отделение ГАИ и призналась в совершенном ДТП. Свое бегство девушка объяснила тем, что испугалась последствий и ответственности за аварию. Ранее нарушительницу уже лишали водительских прав за нахождение за рулем в нетрезвом виде. К слову, в участок девушка пришла в нетрезвом виде. По ее словам, алкоголь употребила уже после того, как попала в аварию. По факту ДТП проводится проверка.  

Фото: gaibrest.by

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Фото: gaibrest.by

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