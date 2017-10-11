В больнице скончался 15-летний подросток, пострадавший при столкновении микроавтобуса и тепловоза в Ивановском районе

Новости Беларуси. В реанимации скончался подросток, который пострадал во время страшного ДТП в Ивановском районе 15 сентября.

По информации ГАИ Брестской области, 10 октября вечером 15-летний подросток умер в реанимации.

Напомним, что 15 сентября 22-летний водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, который был обозначен сигнализацией и светофором. Произошло столкновение автомобиля с тепловозом.

Удар был такой силы, что автомобиль выбросило на метров 15 от путей – здесь подробнее.

В микроавтобусе в момент трагедии находились шесть человек. Водитель и три пассажира – двух, трех и шестнадцати лет – погибли на месте. Два пассажира – четырех и пятнадцати лет – были госпитализированы.

10 октября жертвами аварии стали пять человек.

По факту столкновения проводится проверка.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (подробности здесь).