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В Бресте 16-летний подросток выбил глаз сверстнику из пневматического пистолета

05.05.2017 - 15:28

Новости Беларуси. 15-летний мальчик полностью ослеп на один глаз. К этому привела травма, полученная в декабре 2016 года.

Все произошло в Бресте. Гаражный массив возле лесополосы. По версии следствия,

несовершеннолетний выстрелил из пистолета в 15-летнего подростка, причинив ему ранение правого глаза.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, весной прошлого года в Бресте произошел еще один шокирующий случай.

Подросток открыл стрельбу по соседским детям из пневматического пистолета. Все это произошло средь бела дня. Среди ребят есть пострадавшие. Задержали снайпера прямо в его квартире (подробности здесь).

Пневматическое оружие. Фото носит иллюстративный характер

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