В Бресте часть стены жилого дома обрушилась из-за взрыва газового баллона

Новости Беларуси. В Бресте в жилом доме взорвался газовый баллон.

По информации МЧС, инцидент произошел ночью 17 января. Из-за взрыва в доме начался пожар и рухнула часть стены.

Жители дома смогли выбраться из здания самостоятельно. В момент инцидента в доме были 63-летний хозяин с женой и дочерью. Мужчина проснулся от звука шипения, включил освещение в коридоре, после чего произошел взрыв.

Никто не пострадал.

Фото: МЧС

В результате инцидента обрушилась части стены, разрушены стекла в окнах, на цокольном этаже повреждена внутренняя отделка и имущество.

Причина происшествия устанавливается. Нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов является одной из рассматриваемых версий.

В начале января в Барановичах произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире.