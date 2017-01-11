новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Бресте на гребном канале укладывают лыжную трассу протяженностью более 5 километров

11.01.2017 - 06:15

Новости Беларуси. Любителям зимнего отдыха погода не помеха. В Бресте уже в ближайшие дни откроют лыжный сезон.

На гребном канале начали укладывать специальную трассу протяженностью более 5 километров.

Прежде здесь три дня работали снежные пушки. Созданный ими искусственный снег и станет основой для покрытия всего лыжного маршрута. Благодаря специальной технологии лежать такое покрывало будет и при небольшом плюсе.

Завершить работы обещают ближе к выходным.

Трасса, рядом с которой есть и прокат лыжного оборудования, сможет вместить всех любителей активного отдыха,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Дрозд, заместитель директора Брестского гребного канала:
На протяжении девяти лет мы уже делаем трассу.

И у брестчан очень популярен этот вид спорта.

Они приходят семьями, чтобы отдохнуть здесь. И все силовые структуры, все предприятия Брестской области приезжают, проводят соревнования в зимний период. Так что очень хорошо, что у нас есть такие пушки, которые делают искусственный снег.

В ближайшее дни в Бресте будет открыт лыжный сезон

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Западный обход, школы, театр кукол: как будет развиваться Брест
Западный обход, школы, театр кукол: как будет развиваться Брест
Фестиваль молока пройдёт 29 июля в Бресте
Фестиваль молока пройдёт 29 июля в Бресте
Аферисты обманули жителей Бреста на 400 миллионов рублей
Циркачи обманули жителей Бреста на 400 миллионов рублей
Все новости по теме Брест
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru