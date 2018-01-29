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Тело пропавшего месяц назад 34-летнего мужчины найдено в реке Мухавец

29.01.2018 - 13:11

Новости Беларуси. Днём 28 января в Бресте в реке Мухавец обнаружили тело 34-летнего мужчины.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, рыбаки обнаружили погибшего неподалёку от Ледового дворца. Было установлено, что им оказался пропавший 34-летний местный житель, которого объявили в розыск с 26 декабря 2017 года. Тело мужчины не имеет следов насильственной смерти.

Мужчина пропал 18 декабря. Он проживал в квартире с матерью и отчимом. Они и сообщили о пропаже брестчанина.

На прошлой неделе в Пинске утонул 35-летний мужчина.

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Фото: УВД Брестского облисполкома

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