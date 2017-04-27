новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»

27.04.2017 - 09:49

Новости Беларуси. Новая жизнь забытого ремесла. В Бресте открылась необычная выставка, которая расскажет о жизни белорусских, польских и украинских бортников.

На экспозиции представлены уникальные фотографии, подлинные инструменты, а также специальные панели, с помощью которых можно увидеть жизнь пчел внутри улья.

Автор крупноформатных снимков – польский профессор киноискусства Кшиштоф Хейке. Его интерес к древнему промыслу начался с путешествия по белорусскому Полесью. Вот уже 14 лет он снимает последних бортников Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Завражная, организатор выставки:
У нас на выставке представлена колода из Малоритского района. Ее привезли буквально накануне выставки. Эта колода весит 200 килограммов. Вот представьте, сюда ее затаскивало 5 взрослых мужчин, и они еле-еле с этим справились. Эту же колоду привезли от бортника, который затаскивал ее на дерево самостоятельно.

В нашей стране осталось всего несколько энтузиастов, которые пытаются сохранить древний способ добычи меда. Сам же промысел скоро может оказаться в списке наследия ЮНЕСКО.

В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Не тухнут в воде и на сильном ветру». Ветеринар-филуменист из Горецкого района открыл в сельском музее выставку уникальной коллекции спичек и коробков
«Не тухнут в воде и на сильном ветру». Ветеринар-филуменист из Горецкого района открыл в сельском музее выставку уникальной коллекции спичек и коробков
«Мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать». Житель Горецкого района передал свою коллекцию спичек и коробков музею
«Мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать». Житель Горецкого района передал свою коллекцию спичек и коробков музею
Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане
Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане
Выставка «Волшебство старинной игрушки» в Бресте
Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте
«Это лица обычного человека». В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков
«Это лица обычного человека». В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков
Национальный костюм XX века: выставка воссозданной зимней однжды мужчин и женщин открылась в Витебске
Национальный костюм XX века: выставка воссозданной зимней однжды мужчин и женщин открылась в Витебске
Мир глазами врачей: выставка молодых фотографов открылась в Гомельском медицинском колледже
Мир глазами врачей: выставка молодых фотографов открылась в Гомельском медицинском колледже
10 известных белорусов приняли участие в выставке кукол-кобоши дизайнера Такада Кензо: куда направят вырученные деньги
10 известных белорусов приняли участие в выставке кукол-кобоши дизайнера Такада Кензо: куда направят вырученные деньги
Все новости по теме Выставки в Беларуси и мире
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru