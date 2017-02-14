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В Бресте открывается новый ИДК, который будет сканировать грузовые составы на границе с Польшей

14.02.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Новый инспекционно-досмотровый комплекс 14 февраля откроют в Бресте. Новейшее оборудование предназначено для контроля товаров, перевозимых через границу по железной дороге.

С помощью него будут сканировать грузовые составы на белорусско-польском участке.

Современный комплекс построен в рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Китаем.

Поставку нового оборудования и финансирование его строительства осуществила одна из пекинских компаний.

Современные технологии выводят на новый уровень борьбу с контрабандой и существенно экономят время досмотра. Брестский комплекс станет десятым из работающих на границах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте открывается новый ИДК, который будет сканировать грузовые составы на границе с Польшей

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