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В Бресте построят круглогодичный футбольный манеж с 6 раздевалками, сауной и зоной отдыха

26.12.2017 - 10:20

Новости Беларуси. Новый крупный объект появится на футбольной карте Беларуси. Манеж для занятий этим популярным видом спорта построят в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы по его возведению уже начались. В последнее время в городе прослеживается настоящий футбольный бум – всего за  2017 год количество юных спортсменов увеличилось на 120. В местном центре олимпийского резерва азы футбола постигают 670 детей. Это местный рекорд. Но в распоряжении пока только две открытые площадки и один спортзал. В манеже, который будет работать круглый год, помимо стандартного футбольного поля с искусственным покрытием предусмотрены 6 раздевалок, сауна и зона отдыха. Подобные сооружения уже построены в Пинске и Гродно.

Анатолий Новак, инструктор-методист Брестского областного центра олимпийского резерва по футболу:
Из опыта наших городов, где возведены футбольные манежи, они заняты с 8 утра до 23 часов. Это сооружение, которое пользуется спросом не только для проведения учебно-тренировочных занятий, но и для укрепления здоровья населения. Возведение манежа притянет к нам и зарубежных гостей, футбольные клубы. Я уверен, что в нем мы увидим и топовые команды из Европы.

Подготовиться к сезону не за границей, а дома смогут и футболисты-профессионалы. Планируется, что первый матч на новой крытой арене в Бресте будет сыгран уже зимой 2018 года.

В Бресте построят круглогодичный футбольный манеж с 6 раздевалками, сауной и зоной отдыха

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