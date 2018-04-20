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В Бресте спасатели отговорили мужчину прыгать с 9 этажа

20.04.2018 - 14:02

Новости Беларуси. Днём 19 апреля спасателям сообщили о мужчине, который сидел на козырьке девятого этажа.  

По сведениям БЕЛТА, инцидент произошёл в Бресте по улице Янки Купалы. Человек собирался покончить с собой. На помощь выехали сотрудники пожарной аварийно-спасательной службы №1 ГОЧС.  

Три спасателя поднялись на верхний этаж и заговорили с мужчиной. После получасовой беседы они смогли убедить 41-летнего брестчанина не прыгать.  

Зимой 2018 года мы рассказали о нескольких случаях спасения отчаявшихся людей. 

«Словом, удалось убедить, что каждый сам кузнец своего счастья, а жизнь у человека одна» (подробнее здесь).   

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