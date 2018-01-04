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В Бресте троим обвиняемым в жестоком убийстве 35-летнего таксиста вынесен приговор

04.01.2018 - 16:43

Новости Беларуси. 4 января в Брестском областном суде огласили приговор трём мужчинам, обвиняемым в разбое и убийстве таксиста.

Как сообщает БЕЛТА из зала суда, 30-летнему уроженцу Каменецкого района грозит 24 года заключения, 25-летнему жителю Лиды – 23 года, и их 24-летнему компаньону (тоже из Лиды) – 23 года. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Помимо этого, обвиняемые возместят по 50 000 рублей матери и брату погибшего. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Преступление было совершено весной 2017 года. 35-летнему таксисту из Бреста нанесли около 60 телесных повреждений, после чего тело сбросили в мелиоративный канал, а документы сожгли.

Первыми тревогу забили коллеги. Они разместили информацию о пропаже человека в соцсетях. 

Подозреваемых задержали в Гродненской области, когда они ехали на угнанном автомобиле.

Несколько лет назад в Беларуси произошло ещё одно убийство таксиста.

Тело убитого нашли недалеко от трассы Орша-Дубровно – здесь подробнее.

Фото носит иллюстративный характер

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