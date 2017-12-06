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В Бресте водитель перепутал мили с километрами и превысил скорость на 103 км/ч

06.12.2017 - 10:35

Новости Беларуси. В Бресте водитель превысил скорость более, чем на 100 километров в час.

По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 4 декабря ночью сотрудники ГАИ зафиксировали Mercedes, который превысил скорость на 103 километра в час.

За рулем транспортного средства оказался 32-летний местный житель. На него не раз заводили административные процессы в части ПДД. После нынешнего инцидента к ним добавился еще один.

Брестчанина на год лишили права водить транспортное средство.

По словам мужчины, он перепутал единицы измерения скорости – вместо километров спидометр показывал мили в час.

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Изображение взято из открытых источников

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