новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»

28.08.2017 - 18:21

Новости Беларуси. Зарядить мобильный телефон от «солнечного дерева». Необычная конструкция появилась в брестском городском парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «ветках» новой установки расположены две солнечные батареи.

Они и становятся источником электроэнергии, одновременно ее хватает для 8 мобильных телефонов. Оригинальной зарядкой можно пользоваться бесплатно. Удобство первого в Бресте «солнечного дерева» уже оценили посетители парка.

Валерия Зубель, жительница Бреста:
Нужная вещь для нашего города. Тем более когда телефон садится, негде подзарядить, а домой идти не хочется, и нет с собой портативной зарядки, то можно сесть, подзарядить телефон. Например, вот здесь. Очень классно.

Алексей Ульянцев, начальник отдела по внедрению новой техники Брестского котельного хозяйства:
Даже в тот момент, когда интенсивность солнечной энергии уменьшается в связи с облачностью, и в вечернее время, аккумулятор позволяет накопившуюся за день энергию использовать для подзарядки телефонов.

К слову, накопленной энергии должно хватить и на подсветку из светодиодных лент.

«Солнечное дерево» – самый что ни на есть яркий пример использования альтернативных источников энергии. Со временем такие могут появиться и в других оживленных уголках Бреста. 

В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»
В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»
Фото. В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»
В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»
Фото. В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Берлине ввели в эксплуатацию камеры для распознавания лиц
В Берлине ввели в эксплуатацию камеры для распознавания лиц
Жители Европы на несколько часов столкнулись с проблемами в работе Skype
Школьники с гаджетами
Проблемы с психикой и даже гибель: к чему может привести гаджет-зависимость
Минский технопарк открывает комплекс зданий, где появятся рабочие места и уникальные возможности
Минский технопарк открывает комплекс зданий, где появятся рабочие места и уникальные возможности
Проект «Гиперпетля»
Американская «Гиперпетля»: сверхскоростные поезда будут курсировать между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско через 4 года
В Германии представили роботов, которые могут научить танцевать и помочь с изучением иностранных языков
МТИС внедрят технологию "Умный город"
В Минске внедрят технологию «Умный город»
В октябре Беларусь впервые примет Генеральную ассамблею Международной электротехнической комиссии
В октябре Беларусь впервые примет Генеральную ассамблею Международной электротехнической комиссии
Все новости по теме Технологии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru