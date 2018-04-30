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В Брестской области причиной трёх пожаров стала молния

30.04.2018 - 14:08

Новости Беларуси. Ночью 30 апреля молния стала причиной трёх пожаров в Брестской области. Одно строение уничтожено, два – повреждены.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, в полвторого ночи возле деревни Лядовичи Ивановского района загорелось деревянная хозпостройка, принадлежащая 96-летней женщине. Огнём уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри строения.  

В 1 час 57 минут в агрогородке Пески Берёзовского района начался пожар в деревянной хозпостройке, владелицей которого является 69-летняя гражданка. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены здания.  

В два ночи в деревне Журавок Ивановского района произошёл пожар в деревянной хозпостройке, которое принадлежит 81-летней пенсионерке. Строение уничтожено огнём.  

Основной версией возникновения трёх пожаров является проявление сил природы (грозовой разряд молнии).  

С 21 на 22 апреля в Беларуси было потушено более 120 пожаров. 

Для ликвидации пожаров была задействована авиация МЧС – подробнее здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

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