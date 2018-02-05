﻿ В Дрогичинском районе водитель Audi A6 притворился мёртвым после преследования ГАИ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Дрогичинском районе водитель Audi A6 притворился мёртвым после преследования ГАИ

05.02.2018 - 14:27

Новости Беларуси. 4 февраля ночью в Брестской области произошло два инцидента. В первом случае возле деревни Новая Попина попытался скрыться автомобилист. Во втором случае в Ивацевичах водитель и пассажиры попробовали воспрепятствовать работе правоохранительных органов.

По сведениям УГАИ УВД Брестского облисполкома, 27-летний водитель Audi A6 не остановил транспортное средство по требованию инспектора ГАИ. Напротив, находившийся за рулём человек набрал скорость и хотел скрыться. В погоне участвовали несколько автомобилей правоохранителей, которые в итоге блокировали Audi A6.

Водитель отказался выходить. Вместо этого он перелез на заднее сиденье и закрыл двери. На просьбы покинуть транспортное средство человек не реагировал. Поскольку он не подавал признаков жизни, было принято решение разбить стекло и извлечь водителя.

Притворявшийся мёртвым мужчина был доставлен в больницу и отказался от медосмотра. В отношении мужчины составлены три административных материала.

Во втором инциденте инспекторы заметили неадекватное поведение водителя Renault Logan на дороге в Ивацевичах. 32-летний местный житель не захотел выходить из машины. Остаться в салоне ему помогали пассажиры, которые держали его за одежду. Мужчина не захотел сотрудничать с правоохранителями даже после предупреждения о применении физической силы.

После предупреждений человека изъяли из автомобиля. 22-летний и 23-летний попутчики водителя попытались вмешаться. В итоге все ехавшие в Renault Logan оказались в Ивацевичском РОВД. На задержанных составлены административные материалы. Пока не решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Летом прошлого года от инспекторов пытался скрыться пьяный водитель BMW.

На него составлено сразу шесть административных протоколов – здесь подробнее.

Фото: vk.com/brestgai

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение использовано в качестве иллюстрации
Люди получили повреждения от разбитого стекла. 7 человек пострадали из-за столкновения автобуса и грузовика под Пинском
Фото: МЧС
В Кобринском районе тягач опрокинулся после столкновения с Audi: водителей деблокировали спасатели
Фото: ГАИ Брестской области
74-летняя женщина попала под колеса автобуса в Столинском районе
Фото: ГАИ Брестской области
В Каменецком районе Toyota вылетела с трассы и врезалась в дерево: погиб мужчина
Фото: ГАИ Брестской области
Под Березой пьяный бесправник врезался в остановку: 16-летняя пассажирка в реанимации
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В Пружанском районе 3-летняя девочка пострадала при столкновении Rover и Audi
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На трассе М1 в результате двойного наезда погиб лежавший на дороге мужчина
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В Пружанском районе Volkswagen сбил на дороге зубра
Все новости по теме Авария в Брестской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru