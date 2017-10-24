В Дрогичинском районе автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

Новости Беларуси. Вечером 23 октября в Дрогичинском районе произошла авария со смертельным исходом – автомобиль врезался в дерево.
По информации ГАИ Брестской области, за рулем транспортного средства находился 40-летний житель Дрогичина. Водитель не учел дорожные условия, не смог справиться с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Мужчина погиб на месте аварии. 59-летний пассажир автомобиля был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Было установлено, что оба человека в салоне не были пристегнуты.
Проводится проверка.
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