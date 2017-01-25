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В Ганцевичах 12-летнюю школьницу госпитализировали с анафилактическим шоком после укола антибиотика

25.01.2017 - 09:59

Новости Беларуси. Цефтриаксон и лидокаин 12-летней девочке выписал педиатр. Ребенок заболел гнойной ангиной. Когда мама вечером сделала дочери укол – ребенок стал задыхаться, потом потерял сознание.

С анафилактическим шоком девочка доставлена в Ганцевичскую больницу.

В этот же день с диагнозом «анафилактический шок» была госпитализирована жительница Ганцевичского района. Ей оперативно оказали помощь. Сейчас жизнь женщины вне опасности.

Что вызвало анафилактический шок в этом случае, не сообщается.

Напомним, на днях в сводки новостей попала резонансная история в Борисове. В реанимацию с диагнозом «анафилактический шок» после укола антибиотика попал школьник. Известно, что ребенку дома ввели инъекцию цефтриаксона, растворенного в однопроцентном лидокаине. Через 10 минут у него появилась сыпь, началось головокружение и рвота, мальчик стал задыхаться. Родители экстренно отвезли его в Борисовскую центральную районную больницу (здесь подробнее). 

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