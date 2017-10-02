В Ивановском районе автомобиль столкнулся с трактором: водитель легковушки погиб

Новости Беларуси. 30 сентября утром на автодороге «Кобрин-Гомель-граница РФ» в Ивановском районе произошло смертельное ДТП.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 48-летний житель Иваново на легковом автомобиле марки Renault решил обогнать трактор, который поворачивал налево. Произошло столкновение, из-за которого легковой автомобиль перевернулся несколько раз.

Водитель Renault скончался в машине скорой помощи. Он не был пристегнут во время аварии.

Проводится проверка.