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В Ивановском районе автомобиль столкнулся с трактором: водитель легковушки погиб

02.10.2017 - 12:06

Новости Беларуси. 30 сентября утром на автодороге «Кобрин-Гомель-граница РФ» в Ивановском районе произошло смертельное ДТП.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 48-летний житель Иваново на легковом автомобиле марки Renault решил обогнать трактор, который поворачивал налево. Произошло столкновение, из-за которого легковой автомобиль перевернулся несколько раз.

Водитель Renault скончался в машине скорой помощи. Он не был пристегнут во время аварии.

Проводится проверка.

Смертельная авария произошла в Столбцовском районе. Микроавтобус столкнулся с трактором: один человек погиб (смотрите здесь).

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