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В Ивановском районе бесправник насмерть сбил 42-летнего пешехода

11.12.2017 - 17:34

Новости Беларуси. В Ивановском районе бесправник сбил пешехода.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел 11 декабря утром.

Honda, за рулем которой находился 27-летний житель Пинска, сбила 42-летнего пешехода из Иваново. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Фото: УВД Брестского облисполкома

Пешеход скончался на месте. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

Установлено, что водитель был лишен права управления автомобилем за вождение в нетрезвом состоянии с ноября прошлого года.

В начале декабря в Оршанском районе водитель сбил 45-летнего пешехода и скрылся – здесь подробнее.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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