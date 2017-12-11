В Ивановском районе бесправник насмерть сбил 42-летнего пешехода

Новости Беларуси. В Ивановском районе бесправник сбил пешехода.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел 11 декабря утром.

Honda, за рулем которой находился 27-летний житель Пинска, сбила 42-летнего пешехода из Иваново. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Фото: УВД Брестского облисполкома

Пешеход скончался на месте. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

Установлено, что водитель был лишен права управления автомобилем за вождение в нетрезвом состоянии с ноября прошлого года.