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В Ивановском районе локомотив протаранил микроавтобус: среди жертв есть дети

16.09.2017 - 14:55

Новости Беларуси. Начнём выпуск с трагедии в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет расследует дело о гибели четырёх человек, в том числе двоих детей, при столкновении микроавтобуса с локомотивом. Напомню, это случилось накануне поздно вечером  в Ивановском районе.

Из Лунинца в сторону Бреста движется резервный локомотив. О том, что машина приближается к переезду, говорит сигнал светофора. Его звук можно услышать за сотню метров. Но микроавтобус в это время не сбавляет ход. Шлагбаума на этом переезде нет. Сигнал машиниста перебивает громкий скрежет.

Сергей Тишук, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 22-летний водитель, 16-летний парень и два ребенка – брат и сестра 2014-го и 2015-го годов рождения.

После столкновения тела большинства пассажиров оказались впрессованы в металл. Впрочем, в том, что осталось после ДТП, теперь сложно узнать и сам микроавтобус.

Все шестеро находились вот в этом салоне. Сейчас это, по сути, большая груда металла. Тут еще осталась следы краски локомотива. Удар тепловоза был такой силы, что в буквальном смысле смял автомобиль и выбросил его на метров 15 от путей.

Взглянуть своими глазами на искореженный металл осмелились далеко не все из близких. С родственниками на месте жуткой аварии работали психологи.

В это же время в районной больнице за жизни тех двоих, которым повезло немного больше, всю сражаются врачи.

4-летней девочке и 15-летнему подростку первую помощь оказали на месте. Бригада скорой помощи прибыла уже через 10 минут. В больницу их доставили все еще в крайне тяжелом состоянии.

Юрий Ильющенков, главный врач Ивановской центральной районной больницы:
Проводились противошоковые мероприятия. В результате состояние девочки было стабилизировано. Юноша прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении Ивановской ЦРБ.

Как выяснилось позже, локомотив двигался с допустимой скоростью. Обзору молодого водителя микроавтобуса ничего не мешало. По предварительной информации, он подвозил соседа на поезд к ближайшей станции.

В Ивановском районе локомотив протаранил, выехавший на железнодорожное полотно микроавтобус: среди жертв есть дети

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