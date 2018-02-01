﻿ В Каменце из-за вспышки газовоздушной смеси пострадали два человека | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Каменце из-за вспышки газовоздушной смеси пострадали два человека

01.02.2018 - 11:10

Новости Беларуси. Вечером 31 января в Каменце в гараже вспыхнула газовоздушная смесь. Два человека получили ожоги.

По информации Брестского областного управления МЧС, инцидент произошёл в ходе техобслуживания автомобиля Audi A6. По предварительной версии, причиной вспышки газа стала искра. Чтобы избежать возгорания транспортного средства, его владелец использовал огнетушитель.

Пострадавших госпитализировали с термическими ожогами 1, 2 степени головы и рук. У 34-летнего владельца автомобиля и гаража обожжено 17% тела. У его 32-летнего напарника обожжено 10% тела. Мужчины находились в нетрезвом состоянии. 

Вспышка газа не нанесла видимых повреждений конструкции гаража. Автомобиль и одежда пострадавших не повреждены. Выясняются обстоятельства произошедшего. Подразделения МЧС не привлекались.

Об инциденте сообщил дежурный врач УЗ «Каменецкая ЦРБ».

1 января в Барановичах произошла вспышка газовоздушной смеси.

Пострадала 92-летняя женщина – подробности здесь.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Взрыв газа в центре Баку: видео с места ЧП
Взрыв газа в центре Баку: видео с места ЧП
Фото: Day.Az
В центре Баку произошёл взрыв из-за утечки газа
1500 человек эвакуированы в Лондоне из-за утечки газа: источник опасности пока не обнаружен
1500 человек эвакуированы в Лондоне из-за утечки газа: источник опасности пока не обнаружен
Фото: МЧС
В Ошмянском районе в частном доме взорвался газовый баллон: пострадал 25-летний мужчина
Фото: МЧС
В Бресте часть стены жилого дома обрушилась из-за взрыва газового баллона
К взрыву в жилой пятиэтажке в Омске привела неправильная эксплуатация газового баллона
К взрыву в жилой пятиэтажке в Омске привела неправильная эксплуатация газового баллона
Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции: что известно о ЧП в жилом доме в Омске
Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции: что известно о ЧП в жилом доме в Омске
В Барановичах 92-летняя женщина пострадала во время вспышки газовоздушной смеси в квартире
Все новости по теме Взрыв газа
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru