В Каменецком районе Toyota вылетела с трассы и врезалась в дерево: погиб мужчина

Новости Беларуси. В Каменецком районе легковой автомобиль врезался в дерево.
По информации ГАИ Брестской области, авария произошла днем 17 января из-за плохих погодных условий. 66-летний водитель за рулем Toyota не справился с управлением при обгоне, съехал в кювет и врезался в дерево.
Фото: ГАИ Брестской области
Водитель скончался на месте столкновения. Мужчина был пристегнут, а на транспортном средстве были установлены зимние шины.
Проводится проверка.
17 января на дорогах страны погибли шесть человек.
Кто виноват – водители или пешеходы? (здесь подробнее)