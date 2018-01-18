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В Каменецком районе Toyota вылетела с трассы и врезалась в дерево: погиб мужчина

18.01.2018 - 10:42

Новости Беларуси. В Каменецком районе легковой автомобиль врезался в дерево.

По информации ГАИ Брестской области, авария произошла днем 17 января из-за плохих погодных условий. 66-летний водитель за рулем Toyota не справился с управлением при обгоне, съехал в кювет и врезался в дерево.

Фото: ГАИ Брестской области

Водитель скончался на месте столкновения. Мужчина был пристегнут, а на транспортном средстве были установлены зимние шины.

Проводится проверка.

17 января на дорогах страны погибли шесть человек.

Кто виноват – водители или пешеходы? (здесь подробнее)

Фото: ГАИ Брестской области

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