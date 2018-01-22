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В Кобрине пропала 14-летняя девушка. 9-классницу ищут вторые сутки

22.01.2018 - 13:54

Новости Беларуси. В Кобрине пропала 14-летняя школьница Криштафович Алена Александровна.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, девятиклассница ушла из дома 20 января примерно в 9:00. Её мать обратилась с просьбой о помощи к сотрудникам правоохранительных органов 21 января в 1:20.

Фото: УВД Брестского облисполкома

Местонахождение девушки неизвестно. С собой она взяла мобильный телефон без сим-карты. Девятиклассница может находиться в Барановичах и жить на съёмной квартире.

Сотрудники милиции призывают граждан помочь с поисками Криштафович Алены. Поделиться информацией относительно места нахождения школьницы можно по телефону 102.

В середине января в Лунинце пропали две 17-летние девушки.

Одна девушка ушла из дома 14 января. Вторая – на следующий день (здесь подробнее).

Фото: УВД Брестского облисполкома

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