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В Кобринском районе тягач опрокинулся после столкновения с Audi: водителей деблокировали спасатели

23.01.2018 - 14:20

Новости Беларуси. В Кобринском районе спасатели деблокировали двух водителей автомобилей после столкновения.

По информации МЧС, авария произошла ночью 22 января. Столкнулся седельный тягач с полуприцепом и Audi. Тягач после ДТП опрокинулся и находился в кювете на боку.

Заблокированным водителям помогли выбраться спасатели. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: МЧС

Автомобили получили механические повреждения.

В конце декабря возле Борисова внедорожник столкнулся с автопоездом.

Водитель погиб – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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