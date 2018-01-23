В Кобринском районе тягач опрокинулся после столкновения с Audi: водителей деблокировали спасатели

Новости Беларуси. В Кобринском районе спасатели деблокировали двух водителей автомобилей после столкновения.

По информации МЧС, авария произошла ночью 22 января. Столкнулся седельный тягач с полуприцепом и Audi. Тягач после ДТП опрокинулся и находился в кювете на боку.

Заблокированным водителям помогли выбраться спасатели. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: МЧС

Автомобили получили механические повреждения.

В конце декабря возле Борисова внедорожник столкнулся с автопоездом.