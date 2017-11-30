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В Лунинецком районе фура насмерть сбила сидевшего на дороге 20-летнего парня

30.11.2017 - 14:10

Новости Беларуси. 30 ноября поздно ночью фура сбила пешехода в Лунинецком районе.

По информации ГАИ Брестской области, за рулем автомобиля находился 33-летний житель Венгрии. Он наехал на 20-летнего жителя Житковичского района.

Мужчина, который не был обозначен световозвращающими элементами, сидел на дороге. Он умер на месте происшествия.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

По факту аварии проводится проверка.

Накануне в центре Минска микроавтобус сбил мальчика.

7-летний ребенок переходил дорогу в неположенном месте – здесь подробнее.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

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