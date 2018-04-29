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В Лунинецком районе восстановлено движение поездов

29.04.2018 - 13:04

Новости Беларуси. В Лунинецком районе 29 апреля было восстановлено движение поездов на развязке трассы М-10/Р-13.  

Как сообщает Белорусская железная дорога, с 1 часа 47 минут пропуск поездов осуществляется своим маршрутом. Инцидент затронул 13 поездов в региональном сообщении (опоздание от 30 минут до 1 часа) и 5 поездов в межрегиональном сообщении (опоздание от 1 часа до 5 часов).  

БЖД принимаются меры по сокращению опозданий всех поездов, следующих с отклонениями от расписания.  

28 апреля в районе Лунинца во время капитального ремонта путепровода одна из конструкций оказалась повреждена. 

Было перекрыто движение поездов на участке Лунинец-Барановичи (подробнее здесь).  

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