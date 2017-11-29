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В Ляховичах мужчина хотел намеренно заразить ВИЧ-инфекцией бывшей жену

29.11.2017 - 11:02

Новости Беларуси. Мужчина из Ляховичей стал организатором покушения на бывшую супругу. Он хотел заразить женщину ВИЧ-инфекцией при помощи инъекции.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, инцидент произошел вечером 27 ноября.

38-летняя женщина сказала, что ее ударил в ногу шприцем неизвестный человек. Правоохранители установили, что укол совершил 33-летний нетрезвый местный житель, который ранее был судим. Его задержали по статье «хулиганство».

Организатором преступления стал 41-летний бывший муж пострадавшей женщины. Его задержали. Он за денежное вознаграждение в 50 долларов подговорил нападавшего, чтобы тот ввел уколом шприца женщине зараженную кровь.

Осуществить задуманное не удалось – в шприце оказалась незараженная кровь.

В отношении бывшего мужа женщины возбуждено уголовное дело по статье «заражение вирусом иммунодефицита человека».

В 2013 году больной ВИЧ убийца девушки из Гомеля: убил сожителя матери, сделал инвалидом подругу матери, избивал свою сожительницу (подробности здесь).

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