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В Ляховичском районе МАЗ упал с домкрата и убил мужчину

08.12.2017 - 15:33

Новости Беларуси. В Ляховичском районе грузовик соскочил с домкрата и упал на водителя.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел 4 декабря. 57-летний мужчина чинил служебный автомобиль МАЗ. При замене колеса мужчина зацепил домкрат монтировкой. Автомобиль соскочил с домкрата. Мужчина скончался.

Проводится проверка по факту установления обстоятельств несчастного случая на производстве.

В конце ноября в Гомельской области на месте погиб рабочий крупного предприятия – здесь подробнее.

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