В Ольшанах пьяного школьника поймали за вождение автомобиля без прав

Новости Беларуси. 2 сентября в Ольшанах остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный школьник.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, в ночное время были остановлены «Жигули», за рулем которых был несовершеннолетний.

16-летний молодой человек находился за рулем, не имея водительских прав. К тому же ученик одиннадцатого класса вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения – 1,83 промилле.

По данному факту составлены административные материалы по нескольким статьям – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав, без документов и неисправным транспортным средством. «Жигули» были отправлены на охраняемую стоянку.