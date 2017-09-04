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В Ольшанах пьяного школьника поймали за вождение автомобиля без прав

04.09.2017 - 17:19

Новости Беларуси. 2 сентября в Ольшанах остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный школьник.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, в ночное время были остановлены «Жигули», за рулем которых был несовершеннолетний.

16-летний молодой человек находился за рулем, не имея водительских прав. К тому же ученик одиннадцатого класса вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения – 1,83 промилле.

По данному факту составлены административные материалы по нескольким статьям – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав, без документов и неисправным транспортным средством. «Жигули» были отправлены на охраняемую стоянку.

24 октября 2013 года в Беларуси официально вступил в силу закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей – здесь подробнее.

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