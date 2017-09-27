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В Пинске на ногу 9-летнему мальчику упала крюковая подвеска башенного крана: ребенок получил травму

27.09.2017 - 10:50

Новости Беларуси. Вечером 26 сентября в Пинске ребенку повредило ногу строительным краном.

По информации МЧС, нога девятилетнего мальчика была зажата крюковой подвеской башенного крана. Спасатели освободили ребенка, который сразу был госпитализирован. В больнице младшекласснику поставили диагноз – перелом правой бедренной кости.

Части башенного крана находились в разобранном состоянии около охраняемой строительной площадки и готовились к транспортировке. Доступ к ним был свободным. По предварительным данным, опрокидывание крюковой подвески и травма мальчика произошли в результате детской шалости.  

11 июля на улице Аэродромной в Минске упал башенный кран: пострадал машинист – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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