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В Пинске сотрудники МЧС спасли выброшенного на опору моста котенка и нашли ему новый дом

19.07.2017 - 14:28

Новости Беларуси. Во вторник 18 июля на опоры моста через реку Пина в Пинске сбросили котенка. К нему на помощь пришли сотрудники МЧС, которые использовали альпинистское снаряжение для спасения бездомного животного.

Как отметили в Брестском ОУМЧС, выезд на случаи такого рода не входит в прямые обязанности работников службы.

Однако спасатели не смогли остаться равнодушными.

Спасательная операция завершилась успешно – животное подняли наверх и нашли ему новый дом. Нынешние хозяева питомца поблагодарили сотрудников МЧС и отметили, что «благодаря их помощи котенок жив и теперь уже точно будет счастлив».

Весной в Индии лесники помогли слоненку выбраться из 20-метрового колодца наружу – здесь подробнее.

Фото: Пинский ГРОЧС

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