В Пружанском районе 3-летняя девочка пострадала при столкновении Rover и Audi

Новости Беларуси. В Пружанском районе в ДТП пострадала девочка.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел днем 7 января. За рулем автомобиля Rover находился 66-летний водитель. Он не выбрал нужный боковой интервал до едущего навстречу Audi, за рулем которого был 28-летний житель Бреста. Произошло столкновение.

Водитель Audi не справился с управлением, автомобиль занесло, он съехал на обочину и опрокинулся. Rover также занесло и он съехал на обочину.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В салоне Audi находилась 3-летняя девочка. Ее доставили в медучреждение с травмами. Ребенок в момент аварии находился в автокресле.

Установлено, что водитель Rover был пьян.

Проводится проверка.

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