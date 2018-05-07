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В Пружанском районе электричка сбила сидевшего на краю перрона мужчину

07.05.2018 - 14:02

Новости Беларуси. В Пружанском районе человека сбил поезд.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, несчастный случай произошёл на остановочном пункте «Лясы». Во время движения электропоезда сообщением «Брест – Барановичи» мужчина сидел на краю перрона.  

Гражданина доставили в больницу. Врачи больше суток пытались спасти жизнь пациента, но мужчина скончался.  

Личность погибшего установлена. Им оказался 54-летний житель деревни Новые Засимовичи. Мужчина был безработным, проживал один.  

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.  

Весной 2018 года в Минском районе мальчика зацепило составом поезда. 

Ребёнок погиб – подробности здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

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