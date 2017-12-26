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В Столинском районе 85-летняя пенсионерка дала отпор грабителям

26.12.2017 - 14:00

Новости Беларуси. Все произошло в деревне Хотомель Столинского района около часа ночи в воскресенье, 24 декабря. Двое мужчин ворвались в дом местной жительницы, разбив окно. На голове одного из них была маска из чулка.

Неизвестные пытались похитить у 85-летней пенсионерки деньги. Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, «свой умысел они не довели до конца, так как пенсионерка смогла оказать грабителям сопротивление. Одному из злоумышленников удалось скрыться». 

Правоохранители установили, что преступление совершили молодые люди 1995 и 1994 годов рождения. Оба не работают. Их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на грабеж».

Фото носит иллюстративный характер

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