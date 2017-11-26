﻿ В Столинском районе Peugeot врезался в столб: пассажир погиб, водитель накануне ДТП получил права | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Столинском районе Peugeot врезался в столб: пассажир погиб, водитель накануне ДТП получил права

26.11.2017 - 19:22

Новости Беларуси. Ночью 26 ноября в Столинском районе произошла смертельная авария.

По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, легковой автомобиль Peugeot врезался в столб. За рулем транспортного средства был 20-летний молодой человек из Пинска. Он не справился с управлением, выехал на левую обочину, где и произошло столкновение со столбом ЛЭП, который упал на машину.

В автомобиле в момент ДТП находились водитель и два пассажира. 17-летний житель Пинска, который сидел на заднем сидении, погиб на месте. Водителя и 19-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Парень, который находился за рулем автомобиля, был в нетрезвом состоянии и только накануне страшной аварии получил водительские права.

Проводится проверка.

В начале ноября в Новогрудском районе произошла авария с участием 18-летний водителя, который врезался в трактор.

Водитель получил права за полмесяца до аварии – здесь подробнее.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ДТП в Березовском районе: фура насмерть сбила пешехода без фликера
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Водитель Audi насмерть сбил пешехода в Брестском районе и скрылся
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Лобовое ДТП в Лунинецком районе: один человек погиб
Изображение носит иллюстративный характер
35-летний мужчина попал под поезд в Ивацевичском районе
Железнодорожное сообщение под Барановичами восстановлено: последствия столкновения двух поездов с грузовиком
Железнодорожное сообщение под Барановичами восстановлено: последствия столкновения двух поездов с грузовиком
Под Ляховичами столкнулись две фуры: названа предварительная причина аварии
Под Ляховичами столкнулись две фуры: названа предварительная причина аварии
Взглянуть на искореженный металл осмелились не все: СК расследует дело о гибели четырёх человек в аварии в Ивановском районе
Взглянуть на искореженный металл осмелились не все: СК расследует дело о гибели четырёх человек в аварии в Ивановском районе
В Ивановском районе локомотив протаранил, выехавший на железнодорожное полотно микроавтобус: среди жертв есть дети
В Ивановском районе локомотив протаранил микроавтобус: среди жертв есть дети
Все новости по теме Авария в Брестской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru