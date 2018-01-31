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Мужчина упал со строительной вышки-туры. В Жабинке погиб 44-летний рабочий

31.01.2018 - 10:56

Новости Беларуси. В Жабинке рабочий упал с высоты.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, инцидент случился днем 30 января. 44-летний мужчина проводил монтажные работы. При попытке спуститься по металлической вышке-туре вниз рабочий упал с высоты третьего этажа на бетонное перекрытие.

Жителя Бреста доставили в медучреждение, где спустя некоторое время пострадавший умер.

По факту несчастного случая проводится проверка, которая поможет установить обстоятельства произошедшего.

В начале недели в Минске 39-летний рабочий упал с шестого этажа и погиб – здесь подробнее.

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