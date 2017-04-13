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«Внезапно выползло большое животное из воды». Бобр поселился на гребном канале в Бресте

13.04.2017 - 09:29

Новости Беларуси. Смелость города берет. В Бресте бобр поселился прямо на тренировочной базе белорусских гребцов. Появление животного в центре города случай исключительный – обычно животное селится в более спокойных и тихих местах. Что же заставило бобра покинуть зону комфорта, пока неизвестно, возможно, обыкновенное любопытство.

И все же стать звездой Интернета смелый грызун не захотел. Животное быстро скрылось в воде при виде камер проезжавших неподалеку роллеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гневушев, тренер роллершколы:
Я проводил занятия на гребном канале. Внезапно выползло большое животное из воды. С удивлением мы поняли, что это бобр. По размерам как овчарка – такой здоровый, огромный. Забавно он передвигался на своих маленьких лапках с длинным хвостом. Конечно, я сразу сказал своим ученикам, чтобы остановились, потому что это животное не мирное. А сам взял фотоаппарат, телефон и постарался запечатлеть этот момент.

Отселять грызуна подальше от спортсменов пока не спешат. Ведь если к нему не приближаться близко, никакой опасности для человека дикий зверь не представляет.

«Внезапно выползло большое животное из воды». Бобр поселился на гребном канале в Бресте

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