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Водитель Audi насмерть сбил пешехода в Брестском районе и скрылся

08.11.2017 - 11:35

Новости Беларуси. 7 ноября ночью в Брестском районе был сбит пешеход.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулем автомобиля Audi находился 32-летний мужчина. Он совершил наезд на 36-летнего односельчанина, который шел по обочине в попутном направлении.

В результате столкновения пешеход погиб. Еще один мужчина, который шел рядом, не пострадал. Мужчины были обозначены световозвращающим элементом.

Водитель с места происшествия скрылся. Его оперативно обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии – 1,7 промилле.

Проводится проверка.

На минувшей неделе фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД – здесь подробнее.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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