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«Воздушный и очень современный». В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города

21.03.2017 - 13:35

Новости Беларуси. Логотип к тысячелетию города выбрали в Бресте. Всего было представлено 23 работы. Конкурсная комиссия, в которую вошли художники, журналисты, архитекторы, оценивала работы по четырем критериям: оригинальность, лаконичность, выразительность и уникальность. Отбор проходил анонимно.

В итоге победителем единогласно выбрана брестская художница Анна Редько. Ее логотип представляет собой стилизованный вариант герба, название города и цифру юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Семашко, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома:
Логотип всем требованиям отвечает. Это лаконичность, уникальность. В то же время логотип Анны Редько, как заметили многие члены комиссии, очень легкий, почти воздушный, молодежный и очень современный.

Организаторы не забыли и о победителе интернет-голосования. Им стал детский рисунок, автор которого – Наталья Иванова. За популяризацию конкурса в городе она получит поощрительный приз.

«Воздушный и очень современный». В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города

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