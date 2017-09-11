новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Все произошло ближе к утру в одном из самых популярных ночных клубов»: двух иностранцев обокрали в Бресте

11.09.2017 - 20:08

Новости Беларуси В Бресте обокрали двух иностранцев за одну ночь в одном и том же месте. В милицию обратились американец и испанец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний недосчитался крупной суммы – больше 26 тысяч долларов. В обоих случаях злоумышленников удалось найти по горячим следам.

Пётр Бутрим, СТВ:
Все произошло ближе к утру в одном из самых популярных ночных клубов Бреста. Бесплатный вход, дешевая выпивка и музыка всю ночь напролет – на выходных сюда специально приезжают из соседних городов, часто бывают и иностранцы. Не культурные, а злачные места изучал и гость из Испании.

В Беларуси  иностранец с двумя гражданствами – Испании и Узбекистана – оказался проездом из Москвы. Большую часть из 26 тысяч долларов он выигрывал в различных  казино по дороге. Ими и сорил в барах и клубах. В Бресте остановился у друга. Во время экскурсии по увеселительным заведениям познакомился с двумя приятелями. Они-то и провернули с новым знакомым темное дело. Когда иностанец проявил южный темперамент и ввязался в драку в ночном клубе, туго набитая деньгами барсетка уже обрела других хозяев.

Дмитрий Коровяковский,  первый заместитель начальника Отдела внутренних дел Администрации Ленинского района Бреста, начальник криминальной милиции:
Эти деньги и барсетку похитили двое неработающих – житель Бреста 83 года рождения и житель деревни Тюхиничи 86 года рождения. Данные граждане были задержаны брестским погранотрядом на погранпереходе «Песчатка» при въезде с территории Польши на территорию Республики Беларусь. При них была изъята барсетка, документы потерпевшего, а дома большая часть пропавших денег.

Буквально час спустя в том же ночном клубе произошла еще одна кража. Житель Вашингтона не досчитался ста долларов и 220 рублей. Эти деньги пропали из кармана его пиджака, оставленного на несколько минут без присмотра. В обоих случаях  найти подозреваемых помогли записи с камер наблюдения.

Всего же за одни только выходные здесь совершили 4 хищения. По двум из них, с участием иностранцев, за кражу уже возбуждены уголовные дела. Еще два эпизода находятся в материалах проверки. Не исключено, что они и станут последней каплей, и время работы проблемного заведения ограничат.

«Все произошло ближе к утру в одном из самых популярных ночных клубов»: двух иностранцев обокрали в Бресте

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Бресте двое безработных украли у итальянца в ночном клубе 26 тысяч долларов
В Бресте двое безработных украли у итальянца в ночном клубе 26 тысяч долларов
Деньги, телефоны и даже паспорт: во Львове неизвестные обворовали белорусский туристический автобус
«Когда вернулись, стекло было разбито, обнаружили, что все пропало»: во Львове неизвестные обворовали белорусский туристический автобус
В Борисове подростки за несколько дней украли два автомобиля
В Борисове подростки за несколько дней украли два автомобиля
«Схема преступления достаточно проста»: СК Беларуси закрыл дело грабителей аптек
«Схема преступления достаточно проста»: дело россиян, грабивших аптеки в Беларуси, передано в суд
В Германии угнали автоприцеп с 20 тоннами шоколада
В Германии угнали автоприцеп с 20 тоннами шоколада
Во Фрунзенском районе участились случаи краж решеток от ливневой канализации
Во Фрунзенском районе участились случаи краж решеток от ливневой канализации
Видеофакт: из движущегося фургона в Нидерландах румыны украли смартфоны на сумму в полмиллиона евро
Видеофакт: из движущегося фургона в Нидерландах румыны украли смартфоны на сумму в полмиллиона евро
В Минске воспитательница детского сада отбирала у детей вещи и сдавала в ломбард
В Минске воспитательница детского сада отбирала у детей вещи и сдавала в ломбард
Все новости по теме Кража
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru