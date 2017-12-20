﻿ Все уходят от нас с елочкой и хорошим настроением: как идет торговля на елочных базарах | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Все уходят от нас с елочкой и хорошим настроением: как идет торговля на елочных базарах

20.12.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Бойкая торговля лесными красавицами развернулась по всей стране. Елочные базары предлагают белорусам новогодние деревья, как говорится, на любой вкус: высокие и не очень, пушистые и постройнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная продажа идет и в Бресте. Купить зеленую красавицу можно в любом районе города. Многие горожане решили не откладывать приобретение главного символа праздника на потом. Тем более что цены на колючих красавиц не кусаются.

Екатерина Китаевская, житель Бреста:
Небольшая такая невысокая квартира, небольшая пышная желательно, но елки красивые здесь, да. Есть из чего выбрать, радует, что живые, потому что искусственные уже надоели. Ну и что, что осыпаются, уберем.

Игорь Игумнов, продавец:
Люди идут и выбирают, и покупают. Все уходят от нас с елочкой и хорошим настроением.

Быстрее всего раскупают елки средних размеров и с пушистыми кронами. Впрочем, времени определиться и купить еще достаточно. Елочные базары будут работать до самой новогодней ночи.

Все уходят от нас с елочкой и хорошим настроением: как идет торговля на елочных базарах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Тёплые цвета в украшении интерьера будут приоритетными в Год жёлтой земляной Собаки»
«СБ. Беларусь сегодня»: как украсить квартиру к Новому году по фен-шую?
Электрический щиток, троллейбус, гироскутер, книжка по шахматам. Что современные дети просят у Деда Мороза?
График работы поликлиник Минска в Новый год и Рождество
График работы поликлиник Минска в Новый год и Рождество
Увидеть Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньку», послушать рождественскую музыку, посетить выставку: Несвиж принимает гостей
Увидеть Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньку», послушать рождественскую музыку, посетить выставку: Несвиж принимает гостей
Андрей Бегун
«Моя коллекция самая крупная в нашей стране, а возможно и во всём мире». Как минчанин открыл музей елочных игрушек
Больницы, поликлиники и аптеки в новогодние дни будут работать по-другому
Как в новогодние и рождественские дни будут работать больницы, поликлиники и аптеки
Когда и где в Беларуси можно увидеть Вифлеемский огонь?
Когда и где в Беларуси можно увидеть Вифлеемский огонь?
Все новости по теме Дизайн интерьера, Новый год
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru