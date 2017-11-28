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Выпавший из окна восьмого этажа брестчанин умер в больнице

28.11.2017 - 11:27

Новости Беларуси. Мужчина, который выпал из окна 8-го этажа в Бресте, умер в больнице.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 19 ноября из окна собственной квартиры в одной из жилых многоэтажек выпал 32-летний мужчина.

Свидетели происшествия вызвали скорую. Мужчина был госпитализирован.

Врачи пытались спасти пострадавшего больше недели, но 27 ноября мужчина умер.

Проводится проверка.

В середине ноября нетрезвый брестчанин упал с балкона 4-го этажа и остался жив – здесь подробнее.

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