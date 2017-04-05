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Выставка советских игрушек: коллекция более чем из 350 экспонатов представлена в Музее истории Минска

05.04.2017 - 14:15

Наши мамы и папы знали, как провести своё свободное время весело и с пользой. Ещё бы! Их детские развлечения тогда разрабатывались Всесоюзным научным исследовательским институтом игрушек, в котором работали лучшие педагоги, методисты, художники. Поэтому каждая игрушка несла свою определённую функцию. Настольные игры – развивали смекалку, разнообразные конструкторы – помогали воспитывать будущих инженеров, а настоящие швейные машинки приучали девочек к труду с малых лет.

Более 350 ретро-игрушек удалось собрать коллекционерам из Гродно Владимиру Груцкому и Олегу Ершу. Что-то приносили друзья, что-то – коллекционеры покупали на барахолках и даже находили на свалках.

И теперь на выставке на такой деревянной лошадке-качалке тысяча белорусов могут «умчаться» в своё детство и рассказать своим детям о самых ярких приключениях.

Стать прототипами советских игрушек могли только добрые, умные, активные персонажи. Как правило, многие образы создавались на основе популярных тогда мультиков и сказок.

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