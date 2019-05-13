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Юлия Нестеренко в Бресте: Мне бы очень хотелось, чтобы именно в детских сердцах «Пламя мира» зажгло веру в себя

13.05.2019 - 09:36

Новости Беларуси. Огонь вторых Европейских игр доставили в Беларусь. Первым в нашей стране эстафету «Пламени мира» принял Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эскорт с факелом благополучно пересек польско-белорусскую границу. До этого главный символ мультиспортивного форума увидели жители семи стран – Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии и Польши. С этого дня маршрут будет пролегать только по нашей стране, и до финиша на стадионе «Динамо» в Минске охватит все шесть регионов. В эстафете задействуют 450 человек.

Первый этап по Брестской области доверили олимпийской чемпионке Юлии Нестеренко. С факелом в руках «белая молния» пробежала по территории легендарной Брестской крепости. После этого «Пламя мира» пронесли по центральным улицам города.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка в беге на 100 метров:
Я очень рада всех видеть. Рада видеть особенно столько молодежи, детей. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня именно в детских сердцах этот огонь зажег веру в себя, в свои силы, вселил надежду, чтобы они не боялись мечтать.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Огромное событие – «Пламя мира» пересекло государственную границу нашей страны, и мы его здесь приняли в Бресте для того, чтобы оно на протяжении 50 дней шествовало по 60 населенным пунктам нашей страны. Эта торжественная церемония зажжения огня свидетельствует о том, что наша страна готова к проведению вторых Европейских игр.

Первый день эстафеты по белорусской земле завершился концертом на главной площади. По самым знаковым местам Брестской области «Пламя мира» будет путешествовать еще пять дней. В общей сложности огонь вторых Европейских игр пройдет путь в 7 700 километров.

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