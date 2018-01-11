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За личный подвиг: бывших бойцов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады наградят медалями «За отвагу»

11.01.2018 - 10:05

Новости Беларуси. 11 января в Бресте наградят бывших бойцов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады медалями «За отвагу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От имени главы государства награды вручит министр обороны Андрей Равков.

Напомним, в апреле 2017 года рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему сослуживцу Евгению Жарскому. Тогда во время десантирования из-за резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. На высоте около 80 метров у Жарского погас купол. Страчук смог руками зафиксировать парашют товарища, и они благополучно приземлились.

За личный подвиг: бывших бойцов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады наградят медалями «За отвагу»

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