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«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский

19.09.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Взаимодействие в обороне и контратаке отработали белорусские и российские военные на Осиповичском полигоне. Совместное стратегическое учение «Запад-2017» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 сентября войскам Союзного государства предстояло отработать еще один из важнейших тактических эпизодов – отразить удары вражеской авиации. Для этого на полигоне Домановский развернули зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса» (лучшие образцы противовоздушной техники).

Удалось ли стражам неба поразить условного противника – в сюжете.

«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский

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