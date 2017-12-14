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Заявитель перевел лицу 0,83 биткоина, что на тот момент составляло 3 000 долларов: новые подробности в деле о хищении биткоина

14.12.2017 - 16:34

Новости Беларуси. В Беларуси могут завести первое уголовное дело за хищение биткоина. Эта криптовалюта сейчас у всех на слуху, все из-за роста ее котировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2017 год она подросла с 900 долларов практически до 16 тысяч долларов. Заработать на этом пробуют не только инвесторы. К сотрудникам милиции Бреста обратился минчанин, который летом договорился о продаже 0,83 биткоина, но сделка так и не состоялась.

Дмитрий Коровяковский, первый заместитель начальника отдела Ленинского района Бреста:
Договорились о встрече в городе Бресте. 19 августа в одном из кафе на улице Советской у них произошла встреча. Путем перевода денег на анонимной интернет-платформе, заявитель перевел этому лицу 0,83 биткоина, что на тот момент составляло примерно 3 000 долларов. Необходимо было подождать 2-3 часа для подтверждения этого перевода. Они начали прогуливаться по городу Бресту, неизвестное лицо улучило момент и скрылось.

Сейчас милиция пытается установить личность злоумышленника. Правоохранители признаются – случай неординарный. Есть сложности с правовой оценкой этого преступления. Прежде уголовные дела по факту хищения криптовалюты в Беларуси не возбуждались.

Заявитель перевел лицу 0,83 биткоина, что на тот момент составляло 3 000 долларов: новые подробности в деле о хищении биткоина

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