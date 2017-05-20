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Здесь мы получаем здоровье: посетители Брестского гребного канала о значимости комплекса

20.05.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Юбилей отмечает один из самых больших спортивных комплексов Беларуси.

Брестскому гребному каналу – ровно 10.

Сегодня его по праву включают в число лучших в Европе. На водных дорожках Бреста уже прошли чемпионат Европы и первенство мира по академической гребле. Впереди и молодежный чемпионат мира.

На гребном канале сейчас занимаются больше 700 детей и профессиональных спортсменов, и это только гребцы.

Многие из них знаковую дату отметили массовым парадом лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Рубанова, житель Бреста:
Мы в свободное время приходим два раза в неделю занимаемся. У нас есть разминка, мы проходим по дорожкам, получаем эмоции. Мы получаем настроение и здоровье. Поэтому это для нас частичка жизни.

Владимир Степянков, житель Бреста:
Очень рады, что у нас есть такой спорткомплекс. Семьей приходим сюда кататься на роликах.

На велосипеде, просто прогуливаться даже.

Многие из будущих призёров Олимпийских Игр начинали и по сей день занимаются именно здесь. Среди воспитанников местного центра – десять стали мастерами спорта международного класса. 

Здесь мы получаем здоровье и настроение: посетители Брестского гребного канала о значимости комплекса

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