новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Женщина удерживала 8-летнего мальчика в квартире в Пинске и издевалась над ним

01.06.2017 - 15:18

Новости Беларуси. Шокирующий случай произошел в Пинске в середине мая. Мальчики шли в гимназию, когда в подъезде незнакомая женщина схватила одного из них и затащила к себе в квартиру. Как рассказали в Следственном комитете, женщина, «высказывая различные угрозы, нанесла несколько ударов ножом» по телу школьника.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
По данным следствия, женщина в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут 15 мая 2017 года помимо воли удерживала в квартире по месту своего жительства в Пинске 8-летнего мальчика. При этом она, высказывая в адрес школьника различные угрозы, нанесла ему несколько ударов ножом по различным частям тела, пока он не был освобожден прибывшими на место сотрудниками органов внутренних дел. 

Милицию вызвали родители ребенка, который рассказал им о случившемся.

8-летний мальчик с многочисленными травмами доставлен в больницу.

После оказания первой медпомощи ребенка отпустили домой.

В отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело. Вероятно, подозреваемой предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Жительница Пинска удерживала в своей квартире восьмилетнего мальчика и издевалась над ним

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото носит иллюстративный характер
26-летний отец за избиение годовалой дочери приговорен к двум годам химии
Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы
Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы
В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме
В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме
Фото: elena_ksenofontova_official
Суд оправдал актрису Елену Ксенофонтову, обвиняемую за побои мужа
Елена Ксенофонтова. Фото: elena_ksenofontova_official
Дело о насилии в семье актрисы Елены Ксенофонтовой: «Я слишком долго молчала»
«Изнасилование», Рене Магритт, 1934 г.
#яНебоюсьСказать: просто ты не виновата
В Эстонии мужчина 5 лет держал женщину в рабстве
В Эстонии мужчина 5 лет держал женщину в рабстве
Происходящее попало в объектив видеокамеры, установленной над подъездом
Ударил ребенка – получил уголовное дело: подробности резонансного происшествия в Барановичах
Все новости по теме Насилие
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru