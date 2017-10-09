Житель Польши погиб из-за лобового столкновения двух фур в Ляховичском районе

Новости Беларуси. 9 октября утром в Ляховичском районе произошло лобовое столкновение двух фур.

По информации ГАИ Брестской области, 43-летний водитель из Польши на грузовике Volvo выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN, за рулем которой находился 25-летний житель Слуцка.

В результате ДТП погиб водитель Volvo. Второй водитель госпитализирован, врачи борются за его жизнь.

Проводится проверка.