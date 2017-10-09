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Житель Польши погиб из-за лобового столкновения двух фур в Ляховичском районе

09.10.2017 - 12:56

Новости Беларуси. 9 октября утром в Ляховичском районе произошло лобовое столкновение двух фур.

По информации ГАИ Брестской области, 43-летний водитель из Польши на грузовике Volvo выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN, за рулем которой находился 25-летний житель Слуцка.

В результате ДТП погиб водитель Volvo. Второй водитель госпитализирован, врачи борются за его жизнь.

Проводится проверка.

В Смолевичском районе за два дня несколько фур влетело в котлован одна за одной – здесь подробнее.

ГАИ Брестской области
Фото. ГАИ Брестской области
ГАИ Брестской области
Фото. ГАИ Брестской области
ГАИ Брестской области
Фото. ГАИ Брестской области
ГАИ Брестской области
Фото. ГАИ Брестской области

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